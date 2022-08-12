SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ! TFF 1. Lig'in ilk maçı Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ! TFF 1. Lig'in ilk maçı Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12.08.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Samsunspor maçı ile TFF 1. lig 2022-2023 sezonu açılacak. 12 Ağustos Cuma (bugün) oynanacak maç öncesi hakem dörtlüsü de belli oldu. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ile Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4. hakemi ise Eren Özyemişcioğlu. Peki TFF 1. Lig'in ilk maçı Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Vatandaşlar internette "Altay Samsunspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ! TFF 1. Lig'in ilk maçı Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Altay Samsunspor maçı bugü oynanacak. Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu bu karşılaşma ile start almış olacak. Futbolseverler arama motorlarında "Altay Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Altay Samsunspor maçı canlı izle" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay Samsunspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oyananacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemi olarak Eren Özyemişcioğlu görev alacak.

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay- Samsunspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

cihan aydın

ALTAY SAMSUNPOR MAÇININ HAKEMİ CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Asıl mesleği turizimci olan Cihan Aydın 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.

Cihan Aydın'ın hakemlik görevi:

2015-2019 3. Lig - Hakem

2017 - 2019 2. Lig - Hakem

2018 1. Lig - Hakem

2019 Süper Lig - Dördüncü Hakem

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe tur için sahada! Maça artık saatler kaldı...Fenerbahçe tur için sahada! Maça artık saatler kaldı...
Dünyaca ünlü futbolcuya saldırdılar!Dünyaca ünlü futbolcuya saldırdılar!
Ümraniyespor maçı sonrası olay! Yıldız isim F.Bahçe'yi sildiÜmraniyespor maçı sonrası olay! Yıldız isim F.Bahçe'yi sildi
Anahtar Kelimeler:
Hakem Altay Samsunspor altayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...

Sörloth transferinde mutlu son!

Sörloth transferinde mutlu son!

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Wanda Nara ile görüşme gerçekleştirildi...

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Wanda Nara ile görüşme gerçekleştirildi...

Ronaldo, rezil rüsva oldu!

Ronaldo, rezil rüsva oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

Kafaları karıştı! Sevgilisi için karısından boşandı

Kafaları karıştı! Sevgilisi için karısından boşandı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.