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Altay, Serkan Özbalta yönetimindeki ilk maçta yarın Göztepe ile karşılaşacak

05.02.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Serkan Özbalta yönetimindeki ilk maçta yarın Göztepe ile karşılaşacak

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 16 müsabakadır galip gelemeyen Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile ilk maçında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Hakem Sarper Barış Saka'nın düdük çalacağı Göztepe-Altay derbisi yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda başlayacak.

Ligde 7. haftada Beşiktaş'ı mağlup ettikten sonra 16 müsabakadır kazanamayan Altay, bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, üst üste 8 maçta puan çıkaramadı.

Kart cezalıları Ceyhun Gülselam ve Cesar Pinares'in yanı sıra sakatlığı süren Serge Aka yarın forma giyemeyecek.

- Altay'ın Süper Lig'deki 56. teknik direktörü

Mustafa Denizli'nin 20. haftanın ardından görevden ayrıldığı Altay'da 3 maç görev yapan Mert Nobre'den sonra teknik direktörlüğe Serkan Özbalta getirildi. Daha önce Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'yi çalıştıran Özbalta, Altay'ın Süper Lig'deki 56. teknik direktörü olacak.

Özbalta, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de ilk maçına yarın çıkacak.

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Göztepe Altay

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