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Altay, Süper Lig'de ilk devreyi Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak

24.12.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Süper Lig'de ilk devreyi Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Altay, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kasımpaşa-Altay karşılaşması saat 13.30'da başlayacak. Ligde 11 maçtır galip gelemeyen Altay, ilk devrenin son haftasına düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 1 puan önünde 18 puanla 16. sırada girdi. Kasımpaşa ise ligde 12 puanla son sırada yer alıyor.

Altay'da İbrahim Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.

- Kasımpaşa ile 11. randevu

Süper Lig'de yarın 11. kez karşılaşacak iki takımın geride kalan 10 maçında Altay'ın 5, Kasımpaşa'nın 2 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Altay 12, Kasımpaşa ise 6 gole imza attı.

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Kasımpaşa Altay

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