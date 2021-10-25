Altay, Türkiye Kupası'nda yarın Belediye Derincespor'u konuk edecek

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Altay, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Belediye Derincespor'u konuk edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Belediye Derincespor müsabakası saat 15.30'da başlayacak.

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Altay, 10. haftanın ardından 15 puanla 9. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte yarın fazla süre almayan oyuncuların forma giymesi bekleniyor. Türkiye Kupası'nda 7 kez final oynayan İzmir temsilcisi, 1966-1967 ve 1979-1980 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Altay'ın rakibi Belediye Derincespor ise TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 9 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Belediye Derincespor topladığı 14 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz