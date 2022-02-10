Altay'ın konuğu Çaykur Rizespor

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay ile Çaykur Rizespor, 25. haftanın açılış maçında yarın İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Çaykur Rizespor müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 16 maç sonra Göztepe'yi yenerek puanını 21'e çıkaran Altay, sıralamada 1 puan farkla önünde yer alan Çaykur Rizespor'u yenerek rakibini geçmeyi planlıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Serge Aka dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

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Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 13 maça çıkan Altay, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde de 20 gol gördü.

Altay, ligin ilk yarısında konuk olduğu rakibini 2-1 yenmişti.



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