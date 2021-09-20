YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Altay'ın Rize yolculuğu başladı

Altay'ın Rize yolculuğu başladı

20.09.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay'ın Rize yolculuğu başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Altay, karşılaşma için hava yoluyla Trabzon'a gitti.

Trabzon'dan kara yoluyla Rize'ye geçecek siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Andre Poko ve Eren Erdoğan kafilede yer almadı.

Altay, karşılaşma için son çalışmasını Rize'de gerçekleştirilecek.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak Çaykur Rizespor-Altay müsabakasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandıMerakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı
Ülke diken üstünde! 2020'den bu yana 8 kat arttıÜlke diken üstünde! 2020'den bu yana 8 kat arttı
İzmir ve çevre illerde, 19 Eylül Gaziler Günü törenleriİzmir ve çevre illerde, 19 Eylül Gaziler Günü törenleri
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Altay

İzmir Namaz Vakitleri 21 Eylül Salı

İmsak
05:29
Sabah
06:51
Öğle
13:10
İkindi
16:36
Akşam
19:18
Yatsı
20:35

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Salı

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.