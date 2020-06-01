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Altındağ Belediyesi normalleşme kapsamında açılacak işletmeleri dezenfekte etti

ANKARA HABERLERİ  | 01.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, kontrollü normalleşme süreci kapsamında açılan işletmelerin dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirerek işletmelere hijyen paketi hediye etti.Altındağ Belediyesi ekipleri, kontrollü normalleşme süreci kapsamında ilçede faaliyete geçen işletmeleri ziyaret etti.

Altındağ Belediyesi, kontrollü normalleşme süreci kapsamında açılan işletmelerin dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirerek işletmelere hijyen paketi hediye etti.
Altındağ Belediyesi ekipleri, kontrollü normalleşme süreci kapsamında ilçede faaliyete geçen işletmeleri ziyaret etti. İşletmelerin dezenfeksiyon işlemlerini yapan ekipler, işletmelere dezenfektan, kolonya, sabun ve maskeden oluşan hijyen paketi hediye etti.
Altındağ Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında iş yeri dezenfekte edilen Zekeriya Dursun, uygulamanın faydalı olduğuna işaret ederek, “Bizim için de müşterilerimiz için de çok faydalı oldu. Asım Başkanımıza böyle bir hizmeti bize sunduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.
Korona virüse karşı bugünden itibaren farklı tedbirler uygulamaya başladıklarına işaret eden Dursun, “İşe başlamadan ateşimizi ölçüyoruz. 15 gün şeklinde değişimli çalışıyoruz. Masalarımızı temizliyoruz” ifadelerini kullandı.
Müşterilerin iş yerlerine geldiklerinde maskelerini takması gerektiğine dikkat çeken Dursun, müşterilerin ateşlerini ölçtüklerini ve oturma planında da sosyal mesafeye dikkat ettiklerini kaydetti.

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