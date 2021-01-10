Altındağ’da yeşil rekor

Kısa sürede Altındağ’a 500 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "5 yılda oluşturulabilecek bu kadar büyük yeşil alan miktarını 1,5 yılda yakaladık" dedi.

Altındağ, yeşilin de başkenti oluyor. Atındağ’da kişi başına düşen yeşil alan miktarının her geçen gün arttığını vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Ne yapıyorsak, Altındağlı çocuklarımızın sağlıkla ve mutlulukla büyümesi için yapıyoruz. Geleceğe yapılan en güzel yatırım, temiz bir doğa ve daha yeşil bir dünya. Önceliğimiz her yıl yeşil alan miktarını artırmak olacak” ifadelerini kullandı.

Yemyeşil Altındağ

Altındağ’a kazandırılan yeşil alanlar hakkında bilgi veren Başkan Balcı, şunları kaydetti:

"Gicik Mahallesi’nde bir meyve ormanı oluşturduk. 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için oluşturduğumuz bir hatıra ormanını da Altındağ’ımıza kazandırdık. Ankara’mızın başkent oluşunun 97’nci yıl dönümünde ise 5 bin ıhlamur fidanını toprakla buluşturduk. Başkentimize yeşil alan, temiz nefes ve şifa deposu armağan ettik. 27 Aralık tarihini de unutmadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya ayak bastığı 27 Aralık gününde de bir hatıra ormanı oluşturduk. Çok büyük bir alanda 2 bin 500 adet meyve fidanı büyüyecek inşallah. Toplamda 25 bin fidan dikimi yaptık. Altındağ’a 30 yeni park kazandırdık. Toplam yeşil alan miktarımız ise 500 bin metrekareye ulaştı."