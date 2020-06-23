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Altınkaynak’tan Başkan Bozkurt’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.06.2020 16:22 | Son Güncelleme

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Altınkaynak, Başkan Bozkurt ile bir süre sohbet ederek ilçeye yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı.İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak’ın yapmış olduğu nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.Ziyarete, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Emre Akbaş ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Hasan Doğru da katıldı.

Altınkaynak’tan Başkan Bozkurt’a ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Altınkaynak, Başkan Bozkurt ile bir süre sohbet ederek ilçeye yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak’ın yapmış olduğu nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.
Ziyarete, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Emre Akbaş ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Hasan Doğru da katıldı.

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