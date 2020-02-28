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Altınköy’de kuşlar "ev"lendi

ANKARA HABERLERİ  | 28.02.2020 10:04 | Son Güncelleme

Altındağlı kadınlar, kurslarda öğrendikleri bilgileri hayata geçirerek, kuşlar için rengârenk kuş evleri yaptı.

Altındağlı kadınlar, kurslarda öğrendikleri bilgileri hayata geçirerek, kuşlar için rengârenk kuş evleri yaptı. Evler, Altınköy Açık Hava Müzesi’ndeki ağaçlara asıldı.
Altınköy’de kuşların artık sıcak yuvaları var. Altındağ Belediyesi Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, merkezde öğrendikleri bilgiler ışığında ahşap ve hasır malzemeler kullanarak kuşlara yuva yapıp, rengârenk boyadıkları yuvaları Altınköy Açık Hava Müzesi’nde ağaç dallarına astı. Kuşlara soğuktan korunabilecekleri sımsıcak bir yuva armağan ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen kadınlar, kışın kuşların aç kalmaması için bu yuvalara düzenli olarak yem koyacaklarını da ysld wdhsuyslduç

"Ellerine, emeklerine sağlık"
Altındağlı kadınların sosyal sorumluluk bilincinin yüksek olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Altınköy yemyeşil doğası ve ağaç popülasyonu ile kuşların yaşamak için yoğunlukla tercih ettikleri bir yer. Buradaki kuşlar için rengârenk yuvalar yapmak ve onları ağaç dallarına asmak ancak Altındağlı kadınların aklına gelebilirdi. Ellerine, emeklerine sağlık. Bu yuvalarda kuşlar cıvıldadıkça Altındağ daha güzel olacak inşallah” dedi.

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