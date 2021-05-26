Altınordu Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Altınordu Altay maçının canlı anlatımı!

Süper Lig’e yükselecek olan son takım Altınordu ile Altay play-off finali maçı karşılaşmasından sonra belli olacak. Adana Demirspor ve GZT Giresunspor’un doğrudan Süper Lig’e yükselmesinin ardından, 26 Mayıs Çarşamba akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay karşı karşıya gelecek.

ALTINORDU ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

TFF 1. Lig play-off finalinde karşı karşıya gelen Altınordu Altay maçı hem beIN Sports hem de TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek. İstanbul’da oynanacak maçın ardından iki İzmir temsilcisinden biri Süper Lig’e çıkacak

ALTINORDU ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Altınordu ile Altay play-off finalinde karşı karşıya geliyor. beIN Sports ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak olan maç saat 20.00’da başlayacak.

ALTAY 2002-2003 SEZONUNDAN BERİ SÜPER LİG’E ÇIKAMIYOR

2002-2003’te Süper Lig’e veda eden Altay, TFF 1 Lig’de 8 kere üst üste yer aldı. 2005-2006’da Sakaryaspor’a elenen Altay, 2006-2007’de de Kasımpaşa’ya yenilmişti. Altay 26 Mayıs Çarşamba saat 20.00’da Altınordu ile karşı karşıya gelerek Süper Lig için ter dökecek.



