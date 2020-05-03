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Altınordu'da Hüseyin Eroğlu Süper Lig'in gözdesi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 03.05.2020 14:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe altyapısı için ismi geçen TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun başka Süper Lig kulüplerinin de radarına girdiği öğrenildi.

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu Süper Lig'in gözdesi

İzmir temsilcisinde 8. sezonunu geçiren 47 yaşındaki teknik adamla bir süredir Gaziantep FK ile Ankaragücü'nün ilgilendiği iddia edildi. Eroğlu'na sezon başında Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin teklif sunduğu belirtilirken, deneyimli çalıştırıcıyı Osmanlıspor'un da 2017-18 sezonunda Süper Lig'de yer aldığı dönemde istediği kaydedildi. Altınordu'yu Süper Lig'e çıkarma hedefi nedeniyle sezon başında kendisine talip olan kulüplere teşekkür eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sezon sonunda kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.

Kırmızı-lacivertlilere 3. Lig ve 2. Lig'de iki şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan takıma oynattığı sistem futboluyla diğer kulüplerin dikkatini çekti. Eroğlu'nun Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GÖREV ADAMI FURKAN

Altınordu'nun devre arasında Balıkesirspor'dan transfer ettiği Furkan Çil, kırmızı-lacivertli ekibin bir sistem takımı olduğunu belirterek, "Ben de ne görev verilirse yapmaya hazırım" dedi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evde kalan 27 yaşındaki oyuncu, "10 yıllık profesyonel kariyerimin büyük bölümünü senesini Balıkesirspor'da geçirdim. Futbol, görev dağılımlarının çok şekilde yapıldığı ve en küçük bir hatanın bile tüm takımı etkilediği bir oyun. Ben de bu bilinçle her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Deneyimli orta saha oyuncusu, "Altınordu'daki uyum sürecini çabuk aştım. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'nun verdiği şansı iyi değerlendirip sekiz maçta forma giydim. Buranın insanı saran bir yapısı var. Bir futbol takımından çok bir kolej gibiyiz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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