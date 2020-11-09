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Altınordu devamını getiremedi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 09.11.2020 09:10 | Son Güncelleme

Altınordu, TFF 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda öne geçtiği maçta Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon 5 deplasman maçının tümünde gol atma başarısı gösteren Altınordu, bu maçlardan 8 golle 8 puan çıkardı.

Altınordu devamını getiremedi

TFF 1. Lig'in 9. hafta maçında Altınordu, Samsunspor'a konuk oldu. Maça ev sahibi etkili başlayan ev sahibi ekibin ilk yarıda 2 şutu direkten dönerken devreye 0-0'lık eşitlikle girildi. İkinci yarıya iki takımda dengeli bir oyunla başladı.

Maçın 57. dakikasında Furkan Metin'in ceza sahası dışından yaptığı ortaya penaltı noktasının gerisinden kafa vuruşu yapan Ahmet İlhan Özek, kırmızı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. Altınordu'nun bu golüne Samsunspor 7 dakika sonra Burak Çalık ile karşılık verdi. Bu dakikadan sonra iki takım da karşılıklı ataklar yapsa da mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

TÜM DEPLASMAN MAÇLARINDA GOL ATILDI

Bu sonuçla Altınordu, puanını 14'e çıkararak 1 maç eksiğiyle 9. haftayı 6. sırada kapattı. Samsunspor maçıyla beraber ligde 5 deplasman maçı oynayan Altınordu, bu maçların tümünde gol sevinci yaşadı. Kırmızı-lacivertliler, ligin ilk haftasında deplasmanda Menemenspor'u 2-0, 3. haftada da Boluspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ligin 5. haftasında Adanaspor' 5-2 kaybeden İzmir temsilcisi, 7. haftada Ümraniyespor ile 1-1 ve son olarak 9. haftada Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı toplamda 8 gol atarak deplasman maçlarını boş geçmemiş oldu. Altınordu da 32 yaşındaki golcü Ahmet İlhan Özek ise bu maçta attığı golle beraber gol sayısını 3'e çıkardı. Deneyimli golcü, şu ana kadar attığı gollerin dışındaysa 3 asist katkısı verdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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