Altınordu'nun 97. kuruluş yıl dönümü kutlandı

26 Aralık 1923 yılında kurulan Altınordu, 97 yaşını Cumhuriyet Meydanı ve Kurucu Başkan Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nın Kemeraltı girişindeki heykeli önünde iki ayrı törenle kutladı. Cumhuriyet’in ilk kulübü olarak kurulan Altınordu’nun doğum günü için ilk tören Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. İzmir Milletvekili Atila Sertel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge’nin de katıldığı törende eski başkanlardan İlyas Gönen, Altınordu Spor Kulübü Derneği 2. Başkanı Halim Bezircilioğlu, yönetim kurulu üyesi Hakan Erdik, Altınordu tarihçisi Kenan Akseki, Özel Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Amato da yer aldı. Altınordu FK CEO’su Barış Orhunbilge ile İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez’in de hazır bulunduğu törene, Altınordu Futbol Okulu Elit U11 Takımı oyuncuları renk kattı. SERTEL'DEN KUTLAMA MESAJI Altınordu’nun kurulduğu günden bu yana kendi gücü ile ayakta durmayı başladığını vurgulayan Milletvekili Sertel, “Yıllar yılı asalet ve onur timsali bu güzel kulübümüzün 97. yaşını gururla kutluyorum. İnşallah, bugün aramızda olan 11 yaşındaki oyuncular ileride büyük birer yıldız olur ve ben de onlarla fotoğraf çektirdiğim için mutlu olurum” dedi.

BARIŞ ORHUNBİLGE: ALTINORDU, ÖRNEK BİR FUTBOL KULÜBÜ OLDUĞUNU İSPATLADI Altınordu FK İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ise, "Cumhuriyetimizin ilk kulübü olma onuru, bizlere farklı bir sorumluluk yüklüyor” diyerek açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: "Cumhuriyet gibi geleceğe ışık tutmalı ve Cumhuriyet gibi çağın önünde olmalıyız. Onun gibi güçlü, sağlam karakterli ve ilelebet payidar olmalıyız. Ve hepsinden önemlisi gençlerimizin omuzlarında yükselmeliyiz. Altınordu’muz, 97 yıllık geçmişinde temsil ettiği değerlerle örnek bir futbol kulübü olduğunu ispatladı. Asil ve onurlu bir geçmişten güvenli bir geleceğe adım adım yürüyor ve yıllar geçtikçe toprağa daha fazla kök salarak güçleniyoruz. Kulübümüzün 97. yılını kutlarken kurucularımıza, bizi bugünlere taşıyan onurlu insanlara, emeği geçen herkese minnettar olduğumuzu belirtmek isterim." HALİM BEZİRCİOĞLU: BU ZOR GÜNLERDE YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜREN BİR TAKIMIMIZ VAR Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, kulübün tarihi ve kuruluş felsefesinin altını çizdiği konuşmasında "Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde yüzümüzü güldüren bir takımımız var. 2012 yılında armamızı emanet ettiğimiz Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’a çok teşekkür ederim. Her geçen gün bu camiayı daha ileriye taşıyor ve taşıyacak. Altınordu’ya gönül veren herkesin bu kulüp için çok şey yaptığını görüyor ve bundan mutluluk duyuyorum" dedi.