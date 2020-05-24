Altınordu’da kavşaklarda sinyalizasyon sistemi yenilendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde trafik yoğunluğunu en aza indirmek için kavşaklarda başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Daha önce birçok noktada kavşak düzenleme çalışması yapan ve bu çalışmalar ile trafikte gözle görülür rahatlama sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5 ilçenin kullanım güzergahında bulunan Mevlâna Kavşağı’ndaki trafik sinyalizasyon sistemini tamamlayarak devreye aldı. Ekipler kavşak üzerindeki diğer çalışmaların tamamlanması için faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor.

“Ulaşımda konforu yakalayacağız”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kent merkezinde trafiği rahatlatmak için başlattığımız çalışmalara devam ediyoruz. Daha önce ekiplerimiz tarafından birçok noktada kavşak düzenleme çalışmaları yapılmış ve neticesinde trafikte gözle görülür rahatlamalar olmuştu. Şimdi de Altınordu ilçesi Mevlana Kavşağı’ndaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Burada devam eden çalışmalarda trafik sinyalizasyon sistemi tamamlanarak devreye alındı. İnşallah diğer çalışmaların tamamlanması ile birçok ilçemizin kullandığı bu yolda trafiği büyük ölçüde rahatlatmış olacağız” şeklinde konuştu.

