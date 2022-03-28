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Altınordu'da yeni CEO, Mehmet Necati Özdeniz oldu

28.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu'da yeni CEO, Mehmet Necati Özdeniz oldu

İZMİR (AA) - Altınordu'nun yeni CEO'su, Mehmet Necati Özdeniz oldu.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Mehmet Necati Özdeniz'in yeni görevine başladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyit Mehmet Özkan, organizasyon yapılarında görünürde sadece Altınordu A Takımı'nın olduğunu ancak en temelde futbol okulları, akademilerinin ve elit takımlarının bulunduğunu belirtti.

Altınordu Futbol Kulübü olarak misyonlarının bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak ve en yeteneklilerini akademilerinde ileri futbol eğitimi vermek olduğunu bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Misyonumuz ileri futbol eğitimi vererek Avrupa’nın 5 büyük ligine profesyonel futbolcu üretmektir. Bu organizasyonda A Takımımızın misyonu yarışmacı kısmında oyuncularımızın kendilerini gösterebilecekleri yerdir. A Takımımız bizim vitrinimiz, orası çok önemli. Kulüp olarak tamamıyla yüzümüzü Avrupa’ya çevirdik 'yerelden evrensele' mottosuyla çalışıyoruz. Şu anda sadece Avrupa’yı hedefledik ama sonrasında bu organizasyon ABD’ye kadar uzanabilir. İlk hedefimiz Avrupa’nın 5 büyük ligine oyuncu yetiştirmek."

Özkan, kurumsallaşma yolunda önemli adımlar attıklarını ve üst düzey bir yöneticiye ihtiyaçları olduğu için Necati Özdeniz’i göreve getirdiklerini belirterek, "Necati Bey uzun yıllar bankacılık görevinde üst düzey yöneticilik yaptı. Birçok başarılı organizasyonu yönetti. Herhangi bir organizasyonunun üst yapısını rahatlıkla taşıyabilecek kapasiteye sahip." ifadelerini kullandı.

A Takımı'nın tüm sorumluluğunun Özdeniz'de olacağını bildiren Özkan, "Uzun yıllardır futbol amatör yöneticiler tarafından değil profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmeli diye öneriyordum. Biz de önemli bir adım attık. Altınordu’nun geleceğini inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Mehmet Necati Özdeniz: "Bu toprakların çocuklarına fırsat eşitliği sunmak için çalışacağız"

Mehmet Necati Özdeniz de Seyit Mehmet Özkan ve Altınordu Futbol Kulübü’nün misyonuna inandığı için görevi kabul ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün misyonu doğrultusunda bu toprakların çocuklarına fırsat eşitliği sunmak için çalışacağız. Mehmet Bey bu işi bir yere kadar getirdi. Biz de daha ileriye nasıl taşırız onun için çalışacağız, kafa yoracağız. Bu organizasyonun içinde olacağım için çok mutluyum. Başkanımızın hayaline ortak olup biz de elimizi taşın altına koyup bu topraklara borcumuzu ödeyeceğiz. Bu benim için özel bir görev oldu."

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