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Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği

10.02.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu: "Oyun sistemimizle birlikte yüksek tempo ile bu kritik eşiği geçip bir seri yakalarsak yukarıya doğru tırmanırız"

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, seri yakalamaları halinde sıralamada yukarı doğru çıkacaklarını bildirdi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını, oyun anlamında istediklerini yapmalarına rağmen bunu sonuca çeviremediklerini aktardı.

Sakat ve cezalı oyuncuların takıma dönmesinin güçlerini arttıracağını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği maçını kazandığımız takdirde bize değer katacaktır. Rakibin durumunu biliyoruz ama önemli olan sahada bizim ne yapacağımız. Oyun sistemimizle birlikte yüksek tempo ile bu kritik eşiği geçip bir seri yakalarsak yukarıya doğru tırmanırız. Bunu ilk yarının son haftalarında zaten yapmıştık, tekrar yapabiliriz."

Eroğlu, hücum bölgesinde forma giyen Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli ve Hüsamettin Yener'in sakatlıklar ve cezalar nedeniyle birlikte oynayamadığını ve bunun kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu oyuncuların 20 gole direkt etkisi var, onların eksikliğini büyük ölçüde hissettik. İleri uçta oynayan oyuncularımızın dönüşü ile birlikte skor anlamında da rahatlayacağız. İnşallah bu haftadan itibaren çıkış süreci başlatırız." ifadelerini kullandı.

Altınordu-Gençlerbirliği maçı, yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

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