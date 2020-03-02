Altınsoy: “Asıl hedef Suriye değil Türkiye’dir”

Türkiye’nin milli güvenliği için Suriye topraklarında terörle mücadele ettiğini vurgulayan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmaz isek, yarın sınırımızın ötesinde vermediğimiz savaşı, ülkemizin içerisinde vermek zorunda kalırız. Çünkü karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye’dir” dedi.

Türki Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Türkiye’nin toprak bütünlüğünü korumak, eli kanlı terör unsurlarını ülkemize karşı tehdit oluşmasını önlemek amacıyla sınır ötesinde vatan nöbetinde olduğunu kaydeden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Türkiye’nin, terörle mücadelede en kararlı dönemlerinden birini yaşadığına işaret etti. Türkiye’nin, Barış Pınarı Harekatı ve Fırat Kalkanı Operasyonları gibi İdlib’de de uluslararası hukuk kuralları içinde meşru müdafaasını yerine getirdiğini aktaran Başkan Altınsoy, “Bir yandan da rejim güçleri tarafından öldürülme korkusu yaşayarak göç etmek isteyen Suriyeli mültecilere güvenli bölge oluşturulması gibi son derece insani bir görev yerine getiriyoruz. Bütün dünyanın adeta kör ve sağır kaldığı bu bölgedeki insanlık dramının son bulması için atılan bu adıma karşılık, eli kanlı rejim güçlerinin Mehmetçiğimizi hedef alması kabul edilemezdir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hain saldırıya misliyle karşılık vermeye devam etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır ve kalmayacaktır. Atalarımızın bu toprakları yurt edinmesinden bu yana içeriden ve dışarıdan gelen bütün saldırılara karşı nasıl birlik ve beraberlik içinde olduysak, yine bir ve bütün olacağız. Bunu bir vatan meselesi olarak kabul ederek karalılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen karanlık güçlere fırsat vermeyeceğiz. Muhakkak ki, bu dönemde milletimizin arasına nifak tohumları ekmek, milletimizin fertlerini karşı karşıya getirmek isteyenler olacaktır. Türkiye’nin neden Suriye’de bulunduğunu, yabancı ülkelerin iç işlerine karıştığımızı iddia edenler çıkacaktır” diye konuştu.