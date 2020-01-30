Altıntaş Belediyesi karla mücadele için tuzlama aracı aldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kış şartlarıyla mücadele için belediye tarafından tuzlama aracı alındığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Kar ve buz ile mücadelede yollarımızın daha seri bir şekilde trafiğe açılabilmesi ve halkımızın rahat edebilmesi için belediyemize "Tuzlama Aracı" kazandırılmıştır. Emeği geçen belediye meclis üyelerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Bu hizmet aracının ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her şey daha yaşanabilir bir Altıntaş için" diye konuştu.

