YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş İtfaiyesi’ne "Kaza Kırım Seti"

Altıntaş İtfaiyesi’ne "Kaza Kırım Seti"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.06.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi ile AFAD Kütahya İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, itfaiye ekipleri tarafından kullanılmak üzere "Kaza Kırım Seti" ekipmanının ilçeye kazandırıldığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya AFAD il Müdürlüğü ile yapılan bir protokol kapsamında ilçemize "Kaza Kırım Seti" kazandırdık.

Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi ile AFAD Kütahya İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, itfaiye ekipleri tarafından kullanılmak üzere "Kaza Kırım Seti" ekipmanının ilçeye kazandırıldığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya AFAD il Müdürlüğü ile yapılan bir protokol kapsamında ilçemize "Kaza Kırım Seti" kazandırdık. Arama kurtarma çalışmalarında eğitimli olan itfaiye personelimiz tarafından kullanılacak bu malzemeler, kazalar için önem arzediyor. Sayın Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile birlikte bu seti teslim aldık. Allah kazalardan esirgesin, bizde bu malzemeleri kullanmak zorunda kalmayalım. Bu malzemelerin iftaiye envanterinde olmasında emeği Kütahya AFAD il Müdürü Ahmet Ali Artun’a teşekkür ediyorum’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Kütahya Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:26
Öğle
13:04
İkindi
17:00
Akşam
20:32
Yatsı
22:16

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Dönmez Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.