YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş’ta peyzaj ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları

Altıntaş’ta peyzaj ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.07.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi ve Toki bağlantı yolunda kilitli parke taşı ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde Cumhuriyet Mahallesi ve Toki bağlantı yolunda yaptığımız kilitli parke taşı çalışmaları bitirilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi ve Toki bağlantı yolunda kilitli parke taşı ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde Cumhuriyet Mahallesi ve Toki bağlantı yolunda yaptığımız kilitli parke taşı çalışmaları bitirilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. Amacımız altyapısı ve üst yapısı ile geleceğe hazır bir Altıntaş ilçesi inşa etmektir. Bu doğrultuda ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçemiz ve mahalle sakinlerimize Hayırlı Olsun inşallah. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Zeybek heykeline maske taktılar

Zeybek heykeline maske taktılar

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

TUTAP Başkanı Yıldız: "Aydın’ı tanıtmak için seferberlik başlattık"

TUTAP Başkanı Yıldız: "Aydın’ı tanıtmak için seferberlik başlattık"

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:36
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:35
Yatsı
22:17

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Aykut Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

Kütahya'daki silahlı saldırının 5 zanlısı tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Değirmendere grup yolu çalışmaları başladı

Değirmendere grup yolu çalışmaları başladı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.