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Altınyıldız Classics'in marka yüzü Burak Özçivit, "Her Yerde Başarılı" mottosuyla maceraya koştu

13.05.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınyıldız Classics'in marka yüzü Burak Özçivit, "Her Yerde Başarılı" mottosuyla maceraya koştu

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics'in marka yüzü Burak Özçivit, "Her Yerde Başarılı" mottosuyla keşif ve adrenalinin buluştuğu proje kapsamında macerasever Orkun Olgar ile maceradan maceraya koştu.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, doğaya düşkünlüğüyle bilinen ve son dönemde ormanlık alanlarda vakit geçirmeyi tercih eden Özçivit, proje kapsamında Altınyıldız Classics'in gofre kumaşı ile öne çıkan travel takım elbisesiyle Terkos'tan yola çıkıp mesafeleri UTV ve kano ile aştı.

Özçivit, takım elbiseyle başlayan macera dolu yolculuğunda, her ortama uyum sağlayan çok yönlü ve rahat Altınyıldız Classics tasarımlarıyla, "Her Yerde Başarılı" olmanın ipuçlarını verdi. Altınyıldız Classics'in en son teknoloji ile geliştirdiği travel takımlar, kolay kırışmayan özel kumaşı sayesinde ütü problemini azaltan dokusu ile işi gereği sürekli seyahatlere çıkanların hayatını kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özçivit, Türkiye'nin çok fazla doğal güzelliğe sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dağlarımız, kanyonlarımız, göllerimiz, denizlerimiz, ormanlarımız, şelalelerimiz saymakla bitmez. Doğayı ve keşfetmeyi çok seviyorum. Bulduğum her fırsatta doğada olmayı seviyorum. Benim için adeta terapi yöntemi. Bu doğal güzellikler dünyanın hiçbir yerinde yok. Maceraya Terkos'tan başladık. Bu arada Terkos'a hayran kalmamak elde değil. Bir yanı orman, bir yanı deniz olan mucizevi bir ortam. Macera, adrenalin ve keyif dolu bir gün geçirdim. Gömüldüğümüz sanal dünyadan çıkıp bu harika doğanın içine girelim."

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