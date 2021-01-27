Amasya Belediyesi Akdağ’a HES kuruyor

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kentin su ihtiyacının karşılandığı Akdağ mevkisinde hidroelektrik santrali (HES) kuracaklarını açıkladı.

1,8 megavatlık elektriğin üretileceği HES kurulması için gerçekleştirilen ihale sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Sarı, “İnşallah buradaki elektrik üretimimizle beraber ‘Suyu neden yüzde 50 ucuzlattınız. Parayı nereden bulacaksınız?’ diyenlere de bu projemiz ile cevap vermiş olduk. Aylık 2 milyon lira toplanan ve yüzde 50 indirim yaptıktan sonra 1 milyon liraya düşen su gelirimizi kuracağımız hidroelektrik santralinden elde edeceğimiz 1 milyon lira gelirle dengelemiş olacağız” dedi.

Akdağ suyunun şehre gelişinin sağlandığı 5 kilometre alandaki isale hattının da değişiminin yapılacağına değinen Başkan Sarı, ayrıca kuracakları su paketleme ünitesiyle de belediye bütçesine gelir elde edileceğini vurguladı.



