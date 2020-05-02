Amasya zabıtasından Ramazan denetimi

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınları ve marketleri denetledi.

Amasya Belediyesi Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolünü yaparken, şartlara uymayan fırınlara ilk uyarı yapıldı. Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, "Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Denetim yaptığımız fırınlarda; hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda bulunduk. Fırınların dışında, Belediye Başkanımız Mehmet Sarı beyin ısrarla üzerinde durduğu fahiş fiyat denetimlerini yaptık. Marketlerdeki belirli ürünleri sürekli kontrol ederek Amasya’da fahiş fiyatın oluşmasına izin vermiyoruz. Fahiş fiyatta ürün satan firmayı da süresiz mühürleyeceğimizi söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

