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Amasya’da depodan çıkan yılan doğaya salındı

AMASYA HABERLERİ  | 03.07.2020 17:57 | Son Güncelleme

Amasya’da bir evin deposuna giren yılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yakalanarak doğaya salındı.Amasya’nın Yavuz Selim Caddesi Boğazköy mevkiinde Adem Kavuk’a ait bir evin deposuna giren yılan, ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Amasya’da depodan çıkan yılan doğaya salındı

Amasya’da bir evin deposuna giren yılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yakalanarak doğaya salındı.
Amasya’nın Yavuz Selim Caddesi Boğazköy mevkiinde Adem Kavuk’a ait bir evin deposuna giren yılan, ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yakalanan yılan, doğal yaşam alanı olan doğaya salındı.
Yetkililer, “Yakalanan yılan zehirsiz bir yılan türü. Bu yılan türü genellikle fazla uzun ve abartı kalın olmaz. Hatta köy ve kasabalarda evin içinde veya bahçesinde görülen kara yılan zehirsiz olduğu için öldürülmez. Bu konu hakkındaki bilir kişi veyahut bahçıvan tarafından direk elle veya başka kişilerden yardım alınarak bahçeden dışarıya çıkarılır ve yılan kendi haline bırakılır” dedi.

Amasya’da depodan çıkan yılan doğaya salındı

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