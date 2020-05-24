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Amasya’da polis denetimi sıklaştırdı

AMASYA HABERLERİ  | 24.05.2020 13:49 | Son Güncelleme

Amasya’da bayram mesaisi yapan Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin ana arterlerinde bulunan kavşaklarda izin belgesi kontrolü yaptı.Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik ilçe genelinde ana arterlerde bulunan tüm kavşaklardan geçen araçları durdurarak belge ve izin kontrolü yaptı.

Amasya’da bayram mesaisi yapan Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin ana arterlerinde bulunan kavşaklarda izin belgesi kontrolü yaptı.
Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik ilçe genelinde ana arterlerde bulunan tüm kavşaklardan geçen araçları durdurarak belge ve izin kontrolü yaptı. İzin belgesi olmadan sokağa çıkanlara ise ceza yazıldı. Araçta bulunanlar sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda da uyarıldı.
Suluova’da genel olarak vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına yüksek oranda uyduğu, görevleri nedeniyle dışarı çıkanların da maske ve eldiven taktığı, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği gözlendi.

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Merkez
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Merkez
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Yarar Eczanesi
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Merzifon
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Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
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