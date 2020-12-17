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AMATEM ve ÇEMATEM hasta kabulüne başlıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.12.2020 16:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin (ÇEMATEM) hasta kabulüne hazır hale geldiğini açıkladı.Uyuşturucu ile mücadelede etkin tedbirlerin alındığı Şanlıurfa’da, bağımlıların tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılacağı tesisleri ziyaret eden Vali Abdullah Erin, İl Sağlık Müdürü Doç.

AMATEM ve ÇEMATEM hasta kabulüne başlıyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin (ÇEMATEM) hasta kabulüne hazır hale geldiğini açıkladı.
Uyuşturucu ile mücadelede etkin tedbirlerin alındığı Şanlıurfa’da, bağımlıların tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılacağı tesisleri ziyaret eden Vali Abdullah Erin, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş’tan sistemin işleyişi hakkında bilgi aldı. Aldıkları tedbirler sayesinde madde bağımlılığıyla mücadelede Türkiye’de performansı en yüksek şehrin Şanlıurfa olduğunu hatırlatan Vali Erin, 2018 yılı sonunda Eyyübiye ilçesi eski havaalanı arazisinde temeli atılan 30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile 15 yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) projelerinin yapılan revize ile kapasitelerine 50’şer yatak ilave edildiğini, hali hazırda tesislerin birinci bölüm tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verebilecek haline geldiğini ifade etti.
Madde bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin artık başka illere gitme sıkıntısı kalmayacağını kaydeden Vali Erin, “Toplumu ifsat eden, çocuklarımızı zehirleyenlerle mücadelemize büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Bu illete bulaşmış herkesin kurtulması, rehabilite edilerek normal hayata dönmesi için tedaviden istihdama kadar uzayan bir zincirin halkalarını tamamlıyoruz. Şanlıurfamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

AMATEM ve ÇEMATEM hasta kabulüne başlıyor

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