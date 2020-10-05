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Amatör Spor Haftası’nın açılışı, Yeni Sakarya Stadyumunda başladı

SAKARYA HABERLERİ  | 05.10.2020 18:49 | Son Güncelleme

Sakarya’da Amatör Spor Haftası Yeni Sakarya Stadyumunda yapılan açılış töreni ile başladı.5-11 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri Yeni Sakarya Stadyumunda yapılan açılış töreni ile başladı.

Sakarya’da Amatör Spor Haftası Yeni Sakarya Stadyumunda yapılan açılış töreni ile başladı.
5-11 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri Yeni Sakarya Stadyumunda yapılan açılış töreni ile başladı. Açılışta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına Adapazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nurcan Tabakoğlu, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Fedrasyonu (SASKF) adına Başkan Yardımcısı Uğur Kobaş, GSB Sakarya Personelleri, SASKF Yöneticileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atletizm, Bisiklet, Boks, Eskrim ve Güreş Branşı sporcuları katıldı.

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Yenikent
Esra Eczanesi
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Hekimoğlu Eczanesi
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Atasoy Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
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