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Amazon.com.tr’de okul alışverişine özel fırsatlar için son günler

16.09.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon.com.tr’de okul alışverişine özel fırsatlar için son günler

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr'nin yaz tatili dönüşü ve okul başlangıç döneminde müşterilerine her kategoriden binlerce ürünü cazip fiyatlar ve indirimler ile sunduğu "Şehre ve Okula Dönüş Kampanyası" 19 Eylül'e kadar devam edecek.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrencinin 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlarken ebeveynler de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir alışveriş sezonuna girdi.

Amazon.com.tr'nin ebeveynlerin çocuklarının eğitimleri için ihtiyaç listelerini daha uygun fiyatlarla karşılamalarına destek olmak amacıyla başlattığı "Şehre ve Okula Dönüş Kampanyası" 19 Eylül'e kadar devam ediyor.

Bitimine sayılı günler kalan kampanyanın son günlerinde de Amazon.com.tr müşterileri elektronikten gıdaya, ev ve yaşamdan evcil hayvan ürünlerine birçok farklı kategoriden binlerce ürüne uygun fiyatların yanı sıra, hızlı ve güvenli teslimat seçenekleriyle sahip olma imkanı buluyor.

Kampanya kapsamında 19 Eylül'e kadar indirimde olacak ürünler arasında Baseus Telefon Aksesuarları, ASUS monitörler, Remington Ürünleri ve Samsung Akıllı Telefonlar gibi şehre ve okula dönüş döneminde ihtiyaç duyulabilecek geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

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