Amed Sportif Faaliyetler - Tümosan Konyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Amed Sportif Faaliyetler ile Tümosan Konyaspor, 17 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Diyarbakır Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Amed Sportif Faaliyetler ile Tümosan Konyaspor, 17 Ekim 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig'de karşılaşacak. İki takım, farklı hedeflerle sahaya çıkacak.
Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 14 puanla 3. sırada.
Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 5 puanla 16. sırada.
Amed Sportif Faaliyetler, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek formunun zirvesinde. Ayrıca, bu süreçte 14 gol atıp sadece 7 gol yedi; hücumda etkiliyken savunmada da güven veriyorlar. Tümosan Konyaspor ise son 5 maçında sadece 1 galibiyet alarak, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu performansları, 2 gol atıp 3 gol yerken, zayıf bir istatistik doğuruyor.
Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Gökhan Gül (Sakat) ve Lumbardh Dellova (Sakat) yer almıyor.
Tümosan Konyaspor kadrosunda Enis Destan (Sakat - Diz Sakatlığı), Uğurcan Yazğılı (Sakat), Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Jean-Luc Dompe (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.
Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi. Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Deniz Türüç.
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