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Amed Sportif Faaliyetler - Tümosan Konyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Amed Sportif Faaliyetler, son maçlarda iyi bir form yakaladı. Tümosan Konyaspor ise son zamanlarda zorluklar yaşıyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Amed Sportif Faaliyetler - Tümosan Konyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Amed Sportif Faaliyetler
Cumartesi 16:00
17.10.2026
Tümosan Konyaspor
Stadyum: Diyarbakır Stadyumu Yayın: beIN Sports 2

Amed Sportif Faaliyetler ile Tümosan Konyaspor, 17 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Diyarbakır Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Amed Sportif Faaliyetler ile Tümosan Konyaspor, 17 Ekim 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig'de karşılaşacak. İki takım, farklı hedeflerle sahaya çıkacak.

Lig Durumu

Amed Sportif Faaliyetler

3. Trendyol Süper Lig
O
7
G
4
B
2
M
1
P
14
17
Attığı Gol
9
Yediği Gol
+8
Averaj

Tümosan Konyaspor

16. Trendyol Süper Lig
O
7
G
1
B
2
M
4
P
5
4
Attığı Gol
8
Yediği Gol
-4
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Amed Sportif Faaliyetler 17 / 9
Tümosan Konyaspor 4 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Amed Sportif Faaliyetler İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
4 / 0 / 0
Gol
13 – 3
Tümosan Konyaspor Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 1 / 2
Gol
2 – 5

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 14 puanla 3. sırada.

Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 5 puanla 16. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Amed Sportif Faaliyetler B G G B G

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B
  • 20.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G
  • 13.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G
  • 06.09.2026 Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B
  • 31.08.2026 Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
Tümosan Konyaspor B B G M M

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B
  • 18.09.2026 Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B
  • 12.09.2026 Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
  • 05.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 29.08.2026 Tümosan Konyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Amed Sportif Faaliyetler, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek formunun zirvesinde. Ayrıca, bu süreçte 14 gol atıp sadece 7 gol yedi; hücumda etkiliyken savunmada da güven veriyorlar. Tümosan Konyaspor ise son 5 maçında sadece 1 galibiyet alarak, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu performansları, 2 gol atıp 3 gol yerken, zayıf bir istatistik doğuruyor.

Eksik Oyuncular

Amed Sportif Faaliyetler

3 eksik
Yira Sor Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Gökhan Gül Sakat
Lumbardh Dellova Sakat

Tümosan Konyaspor

4 eksik
Enis Destan Sakat Diz Sakatlığı
Uğurcan Yazğılı Sakat
Adil Demirbağ Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Jean-Luc Dompe Sakat Kalçasından Sakat

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Gökhan Gül (Sakat) ve Lumbardh Dellova (Sakat) yer almıyor.

Tümosan Konyaspor kadrosunda Enis Destan (Sakat - Diz Sakatlığı), Uğurcan Yazğılı (Sakat), Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Jean-Luc Dompe (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Gift Orban Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 7 Gol 2 Asist
Dia Saba Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 4 Gol 0 Asist
Furkan Soyalp Furkan Soyalp Amed Sportif Faaliyetler 1 Gol 1 Asist
Ermal Krasniqi Ermal Krasniqi Amed Sportif Faaliyetler 0 Gol 2 Asist
Deniz Türüç Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist
Diogo Goncalves Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist
Yhoan Andzouana Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist
Rajmund Toth Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi. Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Deniz Türüç.

Sıkça Sorulan Sorular
Amed Sportif Faaliyetler - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman?

17 Ekim 2026.

Amed Sportif Faaliyetler - Tümosan Konyaspor maçı saat kaçta?

16:00'da.

Amed Sportif Faaliyetler - Tümosan Konyaspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports 2 kanalında.

Amed Sportif Faaliyetler - Tümosan Konyaspor maçında hangi oyuncular eksik?

Yira Sor, Gökhan Gül, Lumbardh Dellova, Enis Destan, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ ve Jean-Luc Dompe.

Amed Sportif Faaliyetler ve Tümosan Konyaspor'un ligde kaç puanı var?

Amed Sportif Faaliyetler 14 puanda, Tümosan Konyaspor 5 puanda.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor
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