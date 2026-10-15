Amed Sportif Faaliyetler - Tümosan Konyaspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler Cumartesi 16:00 Tümosan Konyaspor

Amed Sportif Faaliyetler ile Tümosan Konyaspor, 17 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Diyarbakır Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Amed Sportif Faaliyetler ile Tümosan Konyaspor, 17 Ekim 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig'de karşılaşacak. İki takım, farklı hedeflerle sahaya çıkacak.

Lig Durumu Amed Sportif Faaliyetler 3. Trendyol Süper Lig O 7 G 4 B 2 M 1 P 14 17 Attığı Gol 9 Yediği Gol +8 Averaj Tümosan Konyaspor 16. Trendyol Süper Lig O 7 G 1 B 2 M 4 P 5 4 Attığı Gol 8 Yediği Gol -4 Averaj Gol Durumu (Toplam) Amed Sportif Faaliyetler 17 / 9 Tümosan Konyaspor 4 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı AS Amed Sportif Faaliyetler İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 4 / 0 / 0 Gol 13 – 3 TK Tümosan Konyaspor Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 1 / 2 Gol 2 – 5

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 14 puanla 3. sırada.

Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 5 puanla 16. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Amed Sportif Faaliyetler B G G B G tüm kulvarlar Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G

Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G Tümosan Konyaspor B B G M M tüm kulvarlar Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B

Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B

Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G

Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M

Tümosan Konyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Amed Sportif Faaliyetler, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek formunun zirvesinde. Ayrıca, bu süreçte 14 gol atıp sadece 7 gol yedi; hücumda etkiliyken savunmada da güven veriyorlar. Tümosan Konyaspor ise son 5 maçında sadece 1 galibiyet alarak, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu performansları, 2 gol atıp 3 gol yerken, zayıf bir istatistik doğuruyor.

Eksik Oyuncular Amed Sportif Faaliyetler 3 eksik Yira Sor Gökhan Gül Lumbardh Dellova Tümosan Konyaspor 4 eksik Enis Destan Uğurcan Yazğılı Adil Demirbağ Jean-Luc Dompe

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Gökhan Gül (Sakat) ve Lumbardh Dellova (Sakat) yer almıyor.

Tümosan Konyaspor kadrosunda Enis Destan (Sakat - Diz Sakatlığı), Uğurcan Yazğılı (Sakat), Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Jean-Luc Dompe (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 7 Gol 2 Asist Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 4 Gol 0 Asist Furkan Soyalp Amed Sportif Faaliyetler 1 Gol 1 Asist Ermal Krasniqi Amed Sportif Faaliyetler 0 Gol 2 Asist Deniz Türüç Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist Diogo Goncalves Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist Yhoan Andzouana Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist Rajmund Toth Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi. Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Deniz Türüç.