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Amed Sportif Faaliyetler’de Derelioğlu dönemi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.03.2020 13:08 | Son Güncelleme

TFF 2.

Amed Sportif Faaliyetler’de Derelioğlu dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in bu sezondaki 4’üncü teknik direktörü Oktay Derelioğlu oldu.
Pendikspor yenilgisinden sonra İbrahim Cezayir ile yollarını ayıran Amed Sportif Faaliyetler, bu göreve Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcularından Oktay Derelioğlu’nu getirdi. Derelioğlu’nun 2017 yılından bu yana 6 takımda görev yaptığı kaydedildi. İmza töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Derelioğlu, şöyle dedi:
“Amedspor gibi değerli bir camiaya hoca olarak gelmiş olmaktan son derece onurlu ve gururluyum. İnşallah kalan haftalarda taraftarlarımızın destekleriyle bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inancım tamdır.”
Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Metin Kılavuz ise ligde zorlu bir süreçte bulunduklarına dikkat çekerek Oktay Derelioğlu ile birlikte başarılı olacaklarına inandığını kaydetti. Kılavuz, “Oktay Derelioğlu hocanın takımın başına getirilmesi zorlu sürecin aşılmasında önemli olacaktır. Amedspor camiasına hayırlı olsun” diye konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler’de Derelioğlu dönemi

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