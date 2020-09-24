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Ampute futbol heyetinden Başkan Çoban’a ziyaret

BİTLİS HABERLERİ  | 24.09.2020 15:53 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ampute futbol teknik heyetini makamında ağırladı.Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları için ilçede bulunan teknik heyet, Başkan Çoban’ı makamında ziyaret ederek, burada bir süre sohbet ettiler.

Ampute futbol heyetinden Başkan Çoban’a ziyaret

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ampute futbol teknik heyetini makamında ağırladı.
Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları için ilçede bulunan teknik heyet, Başkan Çoban’ı makamında ziyaret ederek, burada bir süre sohbet ettiler. Daha sonra Ampute futbol teknik heyeti, Başkan Çoban’a katkı ve desteklerinden dolayı plaket takdim etti.
Başkan Çoban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelen heyete Ahlat bastonu hediye etti. Ziyarete, Ampute Futbol Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz, Ampute Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdullah Ayar, Ampute Disiplin Kurulu Başkanı Tacar Çağlar, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile Ahlat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak katıldı.

Ampute futbol heyetinden Başkan Çoban’a ziyaret

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