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Ampute Milli Takımımız Dünya Kupası'nda finalde!

07.10.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Dünya Kupası'nda, yarı final mücadelesinde Özbekistan'ı mağlup eden Ampute Futbol Milli Takımımız finale yükseldi. İşte detaylar...

Ampute Milli Takımımız Dünya Kupası'nda finalde!

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası yarı finalinde Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, finalde Angola ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası'nda Türkiye, yarı finalde Özbekistan ile karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar henüz 43'üncü saniyede Ömer Güleryüz'ün golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının hemen başında Özbekistan'ın kurduğu baskıyı kırmayı başaran milliler, Ömer ve Rahmi ile girdiği pozisyonları değerlendiremese de karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

RAKİP ANGOLA

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Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakibi ise Angola oldu. Angola, yarı finalin diğer ayağında Haiti'yi 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Türkiye daha önce 2018 Ampute Dünya Kupası'nda Angola ile finalde karşı karşıya gelmiş, penaltı atışları sonrasında rakibine mağlup olmuştu. Türkiye ile Angola, 9 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

OSMAN ÇAKMAK: ANGOLA'DAN BİR ALACAĞIMIZ VAR

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Yarı final müsabakasının ardından Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 2018 Dünya Kupası finalinde Angola'ya mağlup olduklarını hatırlatan Osman Çakmak, "Yarım kalan bir işimiz var. Onu tamamlayacağız. Biz güzel projeler yaptık. Bugün, bu çocuklar ilk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi konsantre oldu. Nef Stadyumu'nda Angola'dan bir alacağımız var. Müzemizde sadece eksik olarak Dünya Kupası var. 85 milyonu, Nef Stadyumu'na ve televizyon başına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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