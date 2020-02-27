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Anadolu Ajansı kameramanına çirkin saldırı

ANKARA HABERLERİ  | 27.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Ankara'da bir sitede çıkan yangını haber yapmak için olay yerine giden AA kameramanı Cebrail Karabulut saldırıya uğradı - Olay sonrası Karabulut'un kırılan kamerası kullanılamaz hale gelirken, saldırgan hakkında yasal işlem başlatıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir sitede çıkan yangını haberleştirmek için olay yerine giden AA kameramanı Cebrail Karabulut saldırıya uğradı.

Batıkent Kentkoop Mahallesi Emekevler 92 Sitesi'ndeki 7 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken AA ekibi de kısa sürede olay yerine ulaştı.

İtfaiyenin çalışmalarını sürdürdüğü sırada dumandan etkilenen köpeği ekiplerin yardımıyla dışarı çıkaran Abdullah Bozkurt, bir anda AA kameramanı Cebrail Karabulut'a saldırdı.

Karabulut'un kamerasını kıran Bozkurt olay yerindeki diğer habercilere de hakaretler savurdu.

Alkollü olduğu belirlenen Bozkurt, çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı.

Olay sonrası kırılan kamera kullanılamaz hale gelirken AA kameramanı Karabulut, Batıkent Polis Merkezine giderek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince kimliği ve adresi tespit edilen saldırgan hakkında "mala zarar verme" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Bu arada dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen bir kadına olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi, içeriden çıkarılan "Eva" isimli köpek de veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
AA Anadolu Ajansı kameraman Saldırı

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