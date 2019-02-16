Anadolu Efes 78 - 70 Beşiktaş Sompo Japan (Erkekler Türkiye Kupası)

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-70 yenerek finale yükseldi.

Karşılaşmaya rakibine oranla daha iyi giren Anadolu Efes, Micic ve Moerman'ın basketleriyle 4. dakikada 7 sayılık (9-2) farkı yakaladı. Özellikle Moerman'ın hem pota altı hem de dış atışlarda gösterdiği başarılı performansla farkı çift hanelere çıkaran Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-14 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan 2. periyotta Benzing ve Burak Can Yıldızlı ile etkili olan rakibine Sertaç Şanlı-Dunston ikilisiyle karşılık veren Anadolu Efes, 15. dakikayı 28-20 üstün geçti. Moermon-Dunston ikilisiyle rakip savunmayı aşan Anadolu Efes, farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına 8 sayı farkla 38-30 önde gitti.

Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe de etkili giren taraf oldu. Savunmada rakibini top kayıplarına iten Anadolu Efes, hücumda da özellikle Moerman ve Micic'in art arda sayılarıyla 25. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 53-34. Simon ve Beaubois'nın 3 sayı çizgisinin gerisindeki yüksek yüzdesiyle kontrolü tamamen eline geçiren Anadolu Efes, periyodu 65-46 önde tamamladı.