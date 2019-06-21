Anadolu Efes 89 - 74 Fenerbahçe Beko (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes)

Karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleriyle locadan takip eden Ali Koç, maç öncesi Fenerbahçelilerin olduğu tribünün yanına giderek, taraftarlarla kısa bir süre sohbet etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2018-2019 sezonunun şampiyonun belli olacağı final serisinin son maçında sadece bir tribün perdeyle kapatıldı. Satışa çıkartılan diğer bütün biletler tükenirken, lacivert-beyazlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy ve bazı yönetim kurulu üyeleri maçı Fenerbahçeli taraftarlarla izledi.

ERGİN ATAMAN'A TEPKİLER SÜRDÜ

Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepkilerini bu karşılaşmada da sürdürdü.

Maçın başında sarı-lacivertli taraftarlar, Ataman aleyhine tezahüratlarda bulundu.

BASININ EN YÜKSEK KATILIMI BU MAÇA

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan şampiyonluk maçına basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sezon Türkiye'de oynanan lig ve Avrupa kupası maçları dahil olmak üzere en büyük ilgi bu maçta oldu.

Serinin 7. ve son maçını Türk medyasında 100 gazeteci salondan takip etti.

