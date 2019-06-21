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Anadolu Efes 89 - 74 Fenerbahçe Beko (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 21.06.2019 21:47 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. İlk yarısı başa baş geçen mücadelenin ikinci yarısında maça ağırlığını koyan Anadolu Efes, sahadan 89-74 galip ayrıldı ve seriyi 4-3 bitirerek şampiyon oldu. Anadolu Efes, böylece 10 yıl sonra şampiyon oldu.

Anadolu Efes 89 - 74 Fenerbahçe Beko (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes)

MAÇTAN NOTLAR

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmada tribünler doldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2018-2019 sezonunun şampiyonun belli olacağı final serisinin son maçında sadece bir tribün perdeyle kapatıldı. Satışa çıkartılan diğer bütün biletler tükenirken, lacivert-beyazlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun Fenerbahçe Beko'ya verdiği 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezasının Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurunca bugün kaldırılmasından sonra Anadolu Efes Kulübü saat 16.30'da sarı-lacivertli taraftarlar için biletleri satışa sundu.

Maçtan sadece 3.5 saat önce biletleri temin etmeye başlayan Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayarak kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.

ALİ KOÇ TARAFTARLARIN YANINA GİTTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşma öncesi Fenerbahçeli taraftarların yanına gitti.

Karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleriyle locadan takip eden Ali Koç, maç öncesi Fenerbahçelilerin olduğu tribünün yanına giderek, taraftarlarla kısa bir süre sohbet etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy ve bazı yönetim kurulu üyeleri maçı Fenerbahçeli taraftarlarla izledi.

ERGİN ATAMAN'A TEPKİLER SÜRDÜ

Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepkilerini bu karşılaşmada da sürdürdü.

Maçın başında sarı-lacivertli taraftarlar, Ataman aleyhine tezahüratlarda bulundu.

BASININ EN YÜKSEK KATILIMI BU MAÇA

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan şampiyonluk maçına basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sezon Türkiye'de oynanan lig ve Avrupa kupası maçları dahil olmak üzere en büyük ilgi bu maçta oldu.

Serinin 7. ve son maçını Türk medyasında 100 gazeteci salondan takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
anadolu efes Fenerbahçe Beko

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ali koç istifa :)
Yazık bu fenere ???? zaa
helal olsun atamana ve oyuncularina, milyonluk kuslari rezil ettiler..
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