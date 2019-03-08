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Anadolu Efes 92 - 70 Barcelona (THY Euroleague)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 08.03.2019 22:49 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nin 25'inci haftasında Anadolu Efes sahasında Barcelona'yı 92-70'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 37 sayıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin oldu.

Anadolu Efes 92 - 70 Barcelona (THY Euroleague)

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’yı 92-70’lik skorla mağlup etti. Efes 16. galibiyetini elde ederken, Barca ise 10. yenilgisini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 2 dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Daha sonra hücumda Moerman ve Larkin ile üst üste 8 sayı bulan Anadolu Efes, farkı 9 sayıya çıkardı (19-10). Son anlarda savunmada rakibini durduran lacivert-beyazlılar, Larkin’in dış atışlardan bulduğu sayılarla periyodu 24-12 önde tamamladı.

İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Efes, Micic ve Larkin’ın isabetli atışlarıyla farkı 15’e taşıdı (38-23). Barcelona Hanga ve Tomic ile boyalı alandan, Oriola ile de 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da lacivert-beyazlılar devreye 42-31 önde girdi.

Üçüncü periyotta savunmayı sertleştiren Barca, hücumda da Tomic, Hanga ve Ribas’ın sayılarıyla farkı 4’e indirdi (44-40). Daha sonra hücumda toparlanan ve teknik faullerden kazandığı serbest atışları da sayıya çeviren Efes, farkı tekrar 10 sayıya çıkardı (50-40). Larkin ve Moerman ile son bölümde sayılar kaydeden Efes periyodu 64-53 üstün tamamladı.

Son periyotta Barcelona’nın geri dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 92-70’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Efes 16. galibiyetini elde ederken, Barca ise 10 yenilgisini aldı. Müsabakanın en skoreri lacivert-beyazlılarda 37 sayı ile oynayan Larkin olurken, İspanyol ekibinde ise Hanga 14 sayı ile takımına katkı verdi.

Öte yandan ilk maçı 80-65 kaybeden Anadolu Efes, Barcelona’yı 22 farkla yendiği için ikili averajda rakibine üstünlük sağladı.

Anadolu Efes, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözü yazılı pankartla sahaya çıktı.
Mücadeleyi ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan, Beşiktaş Futbol Takımı kalecilerinden Tolga Zengin de takip etti.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Milivoje Jovcic xx, Fernando Rocha xx, Jurgis Laurinavicius xx
Anadolu Efes: Larkin xxxx 37, Beaubois x, Doğuş x, Motum x, Moerman xxxx 22, Pleiss xx 4, Micic xx 14, Anderson x, Dunston xx 5, Simon xx 10
Barcelona: Seraphin x 2, Pangos xx 7, Ribas xx 6, Singelton x 2, Hanga xx 14, Blazic x 5, Thomas Huertel x 5, Oriola xx 8, Kuric x, Claver xx 8, Tomic xx 13
1. Periyot: 24-12 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 42-31 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 64-50 (Anadolu Efes lehine)
5 faulle çıkan: Singelton (34.56) (Barcelona)

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Anahtar Kelimeler:
anadolu efes THY Euroleague barcelona

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