Anadolu Efes 92 - 70 Barcelona (THY Euroleague)

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’yı 92-70’lik skorla mağlup etti. Efes 16. galibiyetini elde ederken, Barca ise 10. yenilgisini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 2 dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Daha sonra hücumda Moerman ve Larkin ile üst üste 8 sayı bulan Anadolu Efes, farkı 9 sayıya çıkardı (19-10). Son anlarda savunmada rakibini durduran lacivert-beyazlılar, Larkin’in dış atışlardan bulduğu sayılarla periyodu 24-12 önde tamamladı.

İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Efes, Micic ve Larkin’ın isabetli atışlarıyla farkı 15’e taşıdı (38-23). Barcelona Hanga ve Tomic ile boyalı alandan, Oriola ile de 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da lacivert-beyazlılar devreye 42-31 önde girdi.

Üçüncü periyotta savunmayı sertleştiren Barca, hücumda da Tomic, Hanga ve Ribas’ın sayılarıyla farkı 4’e indirdi (44-40). Daha sonra hücumda toparlanan ve teknik faullerden kazandığı serbest atışları da sayıya çeviren Efes, farkı tekrar 10 sayıya çıkardı (50-40). Larkin ve Moerman ile son bölümde sayılar kaydeden Efes periyodu 64-53 üstün tamamladı.