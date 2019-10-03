Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 659. maçında

THY Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu ilk hafta mücadelesinde yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 659. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 658 karşılaşmanın 364'ünü kazandı, 294'ünden ise mağlup ayrıldı. Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 410 maçta ise 207 galibiyet, 203 mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI

Anadolu Efes, 40 yıllık Avrupa kupaları serüveninde bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetinen lacivert-beyazlı takım, 3 defa Dörtlü Final'de yer aldı, 2 kez ise üçüncü oldu.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.