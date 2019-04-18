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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Barcelona’ya 2-0 gitmeliyiz

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 18.04.2019 07:32 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Cuma günü oynanacak serinin ikinci maçı da kazanıp, Barcelona’ya 2-0 gitmeleri gerektiğini söyledi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Barcelona’ya 2-0 gitmeliyiz

THY Euroleague Play-Off ilk maçında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’yı 75-68’lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Maça çok iyi başladık. Bütün planlarımızı uyguladık. Savunmada çok agresiftik ve ilk çeyreği domine ettik. İkinci çeyrekte Pangos’a kötü savunma yaptık. Kötü hücum ettik ve daha sonra Barcelona geri geldi. Üçüncü periyoda da maça aynı strateji ile başladık. Savunmada agresifliği arttırdık. Topu iyi çevirdik. Larkin ve Micic ile sayılar bulduk. Maçı koparmak için şansımız vardı fakat şutları sokamadık. Sonrasında maçı kazanmasını bildik. Şu an durum 1-0. İlk maç henüz. Play-off bitmedi. Cuma ikinci maçımıza çıkacağız. Bu akşam takım müthiş mücadele etti. Taraftarlara teşekkür ederim. Bütün sezon boyunca destekler verdiler” diye konuştu.

Ergin Ataman, ayrıca maça gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu diğer karşılaşmalara da beklediğini belirterek, “Bizlere, Türk sporuna büyük destek veren spor bakanımızı da maça bekliyoruz. Spor insanlarıyız. Hep güzel tablolar görmek istiyoruz. Demokrasi için çok mutluyuz. Onun için hem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum ve bize destek veren spor teşkilatını da bu maçlarda belediye başkanımızın yanında görürsek hem biz hem de eminim ki İmamoğlu’nu alkışlayan taraftarlar çok mutlu olurlar” şeklinde konuştu.

Başantrenör Ataman, cuma günü aynı tempo ile oynayarak maçı kazanarak, Barcelona’ya 2-0 ile gitmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

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