Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda milli oyuncu Buğrahan Tuncer ile yeni sözleşme imzalandı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık sözleşme yeniledik." denildi.



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