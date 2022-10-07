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Anadolu Efes Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etti! Efes galibiyetle başladı

07.10.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 72-59 mağlup etti. İşte detaylar...

Anadolu Efes Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etti! Efes galibiyetle başladı

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, ilk 4 dakikada rakibine sayı şansı vermedi. Zizic ile ilk sayılarını 5. dakika içinde bulan Anadolu Efes, Clyburn'ün skor katkısıyla 8. dakikada eşitliği sağladı: 12-12. M'Baye'nin üçlüğüyle son dakikada ilk kez öne geçen (15-14) lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de 5-0'lık seriyle başlayan misafir takım, 12. dakikada 19-17 öne geçti. Clyburn ve Polonara ile üst üste skor üreten ve 18. dakikada skoru 31-29'a getiren Anadolu Efes, soyunma odasına da 35-34 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Beaubois ve Micic ile sayılar bulan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 47-41. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 56-50 önde girdi.

Son çeyreğe Micic, Bryant ve Dunston'ın basketleriyle giren Anadolu Efes, 34. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 63-52. Farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, parkeden 72-59 galip ayrıldı.p

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