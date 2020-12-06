Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

ING Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Anadolu Efes’e 71-75'lik skorla mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk periyodunda Beaoubois ve Dunston'la sayılar üreten Anadolu Efes, Beaoubois'nın 3 sayılık basketiyle son 4 dakikaya 9 sayı farkla 18-9 önde girdi. Yiğitcan ve Ray'in 3 sayılık basketlerine rağmen Anadolu Efes periyodu 30-20 üstün tamamladı.
İkinci periyotta savunmada ve hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, rakibine sadece 4 sayı şansı verdiği bölümde 17. dakika içinde farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 44-24. Anadolu Efes devreyi 48-30 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta hücumda etkili olan Aliağa Petkim, Wimbush, Boran ve Hummer'la bulduğu sayılarla aradaki farkı azalttı. Periyodun bitimine 1 dakika 30 saniye kala farkı 5 sayıya düşüren (58-53) rakibi karşısında farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen konuk ekip, periyodu 60-53 üstün tamamladı.
Son periyodun başında Dorukhan'ın basketleriyle farkı azaltan Aliağa Petkimspor, Ray'in üst üste 3 sayılık basketleriyle bitime 4 dakika kala 67-64 öne geçti. Singleton ve Dunston'ın basketleriyle tekrar 70-67 üstünlük kuran Anadolu Efes, son dakikasına 70-69 önde girdiği müsabakadan 75-71 galip ayrıldı.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Mehmet Keser Atar xx, Serkan Emlek xx, Cağrı Hekimoğlu xx
Aliağa Petkim: Kendrick John Ray xxx 13, Boran Güler xxx 12, Yiğitcan Turna xx 8, Ege Arar xx 6, Hakan Yapar x 2, Thomas Wimbush x 5, Stephen Zack xx 7, Ian Hummer xxx 13, Dorukhan Engindeniz x 5, Canberk Kus x
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Anadolu Efes : Shane Larkin xx 9, Rodrıgue Beauboıs xxx 10, Chrıstopher Singleton xx 8, Sertaç Şanlı x, Doğuş Balbay xx 3, Adrıen Rene Moerman xx 5, Buğrahan Tuncer xxx 10, Tolga Geçim x 4, Vasılıje Mcıc xxx 8, Bryant Dunstton xxx 18
Başantrenör: Ergin Ataman
Okuyucu Yorumları 0 yorum