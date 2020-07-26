Anadolu Efes'te Dunston'ın sözleşmesi yenilendi

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Bryant Dunston ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon Lacivert beyazlı formayla 9 karşılaşmada 25.43 dakika ortalama süre alan Dunston, maç başına 10.1 sayı, 5.3 ribaunt ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Bryant Dunston, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'de ise görev aldığı 7 maçta 8.3 sayı ve 5.6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

ABD'li oyuncu, yeni sözleşmesinin ikinci yılını tamamladığında Anadolu Efes'te yedinci sezonuna ulaşacak ve lacivert-beyazlı takımda en uzun süre forma giyen yabancı oyuncu ünvanını kazanacak. Anadolu Efes'te Petar Naumoski toplam altı sezon forma giymişti.

(AA)

