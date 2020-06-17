Anadolu Efes'te Shane Larkin sözleşmesini uzattı

Eurohoops'un haberine göre; Anadolu Efes‘in yıldızı Shane Larkin 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Bu sezon Türk vatandaşlığına geçen Amerikalı oyuncunun kontratında 2021 yazı için NBA çıkışı da bulunuyor. Larkin gelecek 2 sezonda Anadolu Efes‘ten toplamda 7.7 milyon dolar (3.7 + 4) kazanacak.

