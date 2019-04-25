Anadolu Efes'ten deplasmanda farklı galibiyet

Lacivert-beyazlı ekip, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride 2-1 öne geçti. Maça Simon, Beaubois ve Dunston'un basketleriyle iyi başlayan Anadolu Efes, 4. dakikada 7 sayılık fark (6-13) yakaladı. Etkili hücumunu sürdüren lacivert-beyazlı ekip, 7. dakikada farkı 11 sayıya (9-20) çıkardı. Anadolu Efes, Barcelona Lassa'da Hanga ve Ribas'ın basketlerine engel olamayınca çeyreğin bitimine 16 saniye kala fark 4 sayıya indi: 20-24. Ancak Pleiss ile bir basket bulan konuk takım, ilk çeyreği 26-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Larkin ve Micic'in basketleriyle giren Anadolu Efes, 13. dakikada 31-23 üstünlük kurdu. Larkin'in yönlendirdiği Anadolu Efes, Moerman ve Dunston'un savunma ve hücumdaki performansıyla 18. dakikanın sonunda farkı yeniden çift hanelere çıkararak, 14 sayılık üstünlük (32-46) kurdu. Kalan bölümde Larkin'in basketleriyle farkın kapanmasına engel olan lacivert-beyazlılar, devre arasına 52-39 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına 8-0'lık seriyle başlayan Barcelona Lassa, 23. dakikada farkı 5 sayıya (47-52) indirdi. Anadolu Efes, hücumda çok iyi bir performans gösteren Larkin'in yanı sıra Simon, Moerman, Pleiss ve Micic ile skor üreterek 27 sayılık fark yakaladı ve çeyrek 84-57 sona erdi.