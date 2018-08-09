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Anadolu Efes yeni sezonda yeni logosuyla mücadele edecek

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 09.08.2018 21:27 | Son Güncelleme

2018-2019 sezonuna iddialı bir kadro ile hazırlanan ve başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Anadolu Efes'te yönetim, logoyu yenileme kararı aldı. Kulübün yeni logosunu İngiliz ajans Brown&co tasarlarken, logoda koyu mavi bir zeminde alev alan yıldız bulunuyor.

Anadolu Efes yeni sezonda yeni logosuyla mücadele edecek

Anadolu Efes Basketbol Kulübü, 2018-2019 sezonundan itibaren yeni logosuyla mücadele edecek.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni logonun merkezinde; adanmışlığa, gelişmeye ve hiçbir zaman pes etmemeye vurgu yapan mavi ok ile zaferleri, liderliği, etik kuralları, altyapı eğitim sistemini ve tutkuyu simgeleyen meşalenin birleşiminden doğan "Alev Alan Yıldız"ın yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, koyu mavi zeminli logoda Anadolu Efes Spor Kulübü yazısı, kulübün kuruluş yılı ve açık mavi çerçevenin ise tamamlayıcı unsurlar olarak bulunduğu ifade edildi.

Kulübün yeni logosunu dünyaca ünlü markalara tasarım hizmeti veren Brown&co'nun tasarladığı kaydedildi.

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ile Brown&co'nun kurucularından Dave Brown'ın açıklamalarına, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer verildi.

Gelecek sezona güçlü ve yepyeni bir kadro ile hazırlandıklarını belirten Alper Yılmaz, logo değişim süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"Türk basketbolunun en köklü, en başarılı ve en vizyonlu kulüplerinden biri olarak logomuz başta olmak üzere kurumsal kimliğimizi, günümüz anlayışına daha da uyumlu hale getirdik. Yeni logomuz ve sağlam temellerin üzerine kurulmuş kulübümüzün gücüyle, geçmişten bugüne taşıdığımız değerleri ve öncüsü olmaktan gurur duyduğumuz basketbol kültürünü daha da ileri taşımak istiyoruz. Keyif aldığımız oyunu ortaya koyarken bir amaç için kenetlenmek ve basketbolseverleri de bunun bir parçası olarak yanımızda görmek istiyoruz."

Dave Brown ise logo tasarım sürecinde yenilikçi, çağdaş ve genç nesle hitap eden bir perspektif ile hareket ettiklerini belirterek, "Brown&co olarak Anadolu Efes Spor Kulübünün yeni kurumsal kimliğini ve logosunu oluşturmaktan dolayı kendimizi çok ayrıcalıklı hissediyor ve bundan gurur duyuyoruz. Anadolu Efes Kulübü yeni logosuyla birlikte herkese, 'Biz hep kararlılıkla daha ileriye gitmeye çalışıyoruz ve asla pes etmiyoruz. Biz Anadolu Efes'iz ve parlıyoruz' mesajını veriyor." ifadelerini kullandı.

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anadolu efes 2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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