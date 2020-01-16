YURTHABER
  4. Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu’ndan İHA’ya ziyaret

Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu’ndan İHA’ya ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 16.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu yönetimi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle, Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e ziyarette bulundu.Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu Başkanı Yavuz Demir, beraberinde İletişim Fakültesi öğrencileri ile birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile bir süre sohbet eden ardından kendisine teşekkür belgesi takdim eden Eğitim Platformu Başkanı Yavuz Demir, Erzurum’a vermiş olduğu emek ve desteklerinden ötürü Ayhan Türkez’e teşekkür etti.

Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu’ndan İHA’ya ziyaret

Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu yönetimi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle, Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e ziyarette bulundu.
Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu Başkanı Yavuz Demir, beraberinde İletişim Fakültesi öğrencileri ile birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile bir süre sohbet eden ardından kendisine teşekkür belgesi takdim eden Eğitim Platformu Başkanı Yavuz Demir, Erzurum’a vermiş olduğu emek ve desteklerinden ötürü Ayhan Türkez’e teşekkür etti.

Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Platformu’ndan İHA’ya ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmazBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmaz
Gençlik Merkezi’ni ETSO inşa edecekGençlik Merkezi’ni ETSO inşa edecek
Erzurumlu Tekvando Antrenörü Türkiye’ye sporcu yetiştiriyorErzurumlu Tekvando Antrenörü Türkiye’ye sporcu yetiştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Ercik: “19. Dönem Siyaset Akademisi başlıyor”

Ercik: “19. Dönem Siyaset Akademisi başlıyor”

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:28
Öğle
12:29
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:44

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Pelin Eczanesi
Palandoken
Pınar Eczanesi
Yakutiye
Gürcükapı Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Diyette psikoloji önemli

Diyette psikoloji önemli

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.