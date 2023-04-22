YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

22.04.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

Ali Polatoğlu idaresindeki 60 TZ 163 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Ters dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü Polatoğlu ile otomobilde bulunan Ayşe ve Erdem Pamukçu, otoyolu kullanan diğer sürücüler ile polis ekiplerince bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı.

Olay yerinde hazır bulunan ambulanslara alınan yaralılar Sakarya'nın Hendek İlçesindeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Vekili Çakmak Düzcelilerin Ramazan Bayramı’nı kutladıVali Vekili Çakmak Düzcelilerin Ramazan Bayramı’nı kutladı
Iğdır'da AK Parti'li adaydan yardım isteyen CHP ilçe başkanı görevden alındıIğdır'da AK Parti'li adaydan yardım isteyen CHP ilçe başkanı görevden alındı
Bayramlaşmaya gidenlerin bulunduğu otomobil devrildi, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandıBayramlaşmaya gidenlerin bulunduğu otomobil devrildi, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 22 Nisan Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
06:00
Öğle
12:59
İkindi
16:45
Akşam
19:48
Yatsı
21:16

Düzce Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Cumartesi

Doğan eczanesi
Cilimli
Akçakoca eczanesi
Akcakoca
Ahsen eczanesi
Merkez
İpek eczanesi
Kaynasli
Gümüşova eczanesi
Gumusova
Hekimoglu eczanesi
Merkez
Yigilca eczanesi
Yigilca
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.