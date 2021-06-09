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Anadolu Otoyolu'nda kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

09.06.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü, uzun süre gözyaşı döktü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İddiaya göre, otoyolun Ankara yönünde ilerleyen Osman Akdağ (46) yönetimindeki 34 FU 2679 plakalı otomobil, Bataklı Çiftlik mevkisinde kaza nedeniyle trafiğin durduğunu fark etmeyerek aynı istikametteki Mustafa D'nin kullandığı 67 LF 616 plakalı yaş sebze yüklü kamyona çarptı.

Kamyonun altına giren otomobilde sıkışan sürücü, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede sürücü Akdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akdağ'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Mustafa D, ölen sürücünün başında uzun süre gözyaşı döktü.

Mustafa D. trafiğin durduğu anda kendisinin de durduğunu, bu sırada arkadan gelen aracın kamyona çarptığını söyledi.

Ekiplerce teselli edilen kamyon şoförü, ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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