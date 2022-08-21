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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

21.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

ESKİŞEHİR (AA) - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi (AÜ) örgün lisans ve önlisans programlarının kontenjan doluluk oranları yüzde 100 ile rekor kırarken Açıköğretim Sistemi programlarının da yüzde 100 doluluk oranına eriştiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre 52'si okul birincisi olmak üzere, aralarında Türkiye 760'ıncısı, 838'incisi, 910'uncusu, 911'incisi ve 1191'incisinin de bulunduğu başarılı öğrencilerin AÜ örgün programlarında okumaya hak kazandığı kaydedildi.

Örgün programlarda 52 okul birincisinin yanı sıra yerleşen öğrencilerin yüzde 44,5'inin ilk üç tercihinde, yüzde 63'ünün ilk beş tercihinde, yüzde 87'sinin ise ilk 10 tercihinde AÜ'yü seçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni kayıt olan öğrenciler de ikinci üniversite imkanından yararlanabiliyor. Tüm kontenjanların dolduğu AÜ'de öğrenme olanakları ise bitmiyor. AÜ Açıköğretim Sistemi tarafından 2002 yılında hayata geçirilen sınavsız ikinci üniversite, hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkanı tanıyor. İkinci üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve önlisans programlarına başvurabilirken önlisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da önlisans programlarına başvurabiliyor."

Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için ikinci üniversite, şartsız ve sınavsız 39 önlisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunduğu belirtilen açıklama, "İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların 'https://aoskayit.anadolu.edu.tr' adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması gerekiyor. İkinci üniversite hakkında detaylı bilgi 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden veya 'http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/' web sitesinden alınabilir. Kayıtlar 22 Ağustos’ta başlıyor ve 17 Ekim’e kadar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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